Incêndio destrói parte da estrutura da Ceasa na Grande Fortaleza

Um incêndio atingiu, na noite desta segunda-feira (8), a Ceasa, em Maracanaú, na Grande Fortaleza. Parte de estrutura do comércio foi destruída com as chamadas. Não houve feridos.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 23h40. Dez veículos dos bombeiros foram para o local para controlar as chamas.





Segundo os bombeiros, as chamas foram controladas em três horas. A demora para o combate do incêndio foi devido à presença de muito material combustível, de acordo com os bombeiros. Foram utilizados 26 mil litros de água e 35 bombeiros atuaram diretamente na ocorrência.





O trabalho de rescaldo segue até a manhã desta terça-feira (9).





