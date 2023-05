Japonês do PCC é morto em SP horas antes de prestar depoimento

Rafael Maeda Pires, conhecido como Japonês e apontado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital(PCC), foi encontrado morto na noite da última quinta-feira (04).





Japonês do PCC foi encontrado morto dentro de um Toyota Corolla no estacionamento de um prédio na rua Antônio de Barros, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, horas antes de prestar depoimento à polícia neste sexta-feira (5).





Há a suspeita de que Rafael Maeda Pires estivesse ligado diretamente à morte de Anselmo Becheli Santa Fausta, o “Cara Preta”, que era considerado o principal chefe do PCC fora dos presídios. Ele foi assassinado em dezembro de 2021.