VEXAME: Lula mais uma vez causa constrangimento diplomático entre nações; VEJA VÍDEO

Neste sábado, 6, durante coletiva de imprensa em Londres o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a liberdade do jornalista Julian Assange, fundador do WikiLeaks.





Ele foi preso por ter divulgado documentos do Departamento de Estado dos EUA, que revelaram conversas entre diplomatas estadunidenses e líderes de outros países. Ele também trouxe a tona ações secretas dos EUA no exterior como a invasão do Iraque.





Vale lembrar que Assange está encarcerado justamente em Londres, exatamente a 10 km onde o presidente brasileiro concedeu entrevista coletiva na manhã de hoje. O jornalista aguarda um caso de extradição para os EUA.





“Eu acho uma vergonha. É uma vergonha que o Assange, um jornalista que denunciou falcatruas de um Estado contra os outros, esteja preso, condenado a morrer na cadeia, e a gente não faça nada para libertá-lo”, disse Lula.





“É um negócio maluco, a gente que briga e fala em liberdade de expressão, e o cara está preso porque denunciou as falcatruas. E a imprensa não se mexe na defesa desse jornalista, eu sinceramente não consigo entender”, emendou.





Créditos: O Cafezinho