TRAGÉDIA: ADOLESCENTE DE 17 ANOS MORRE EM GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIÇOSA DO CEARÁ

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou um jovem de 17 anos morto na noite da sexta-feira (5) no município de Viçosa do Ceará. O acidente ocorreu por volta das 22h00, na localidade de Passagem Florida, na zona rural do município. A vítima fatal foi identificada como Júlio Almeida de Oliveira, que conduzia uma moto modelo Honda Biz. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do veículo modelo Fiat Pálio, de 57 anos sofreu ferimentos na região da cabeça e foi socorrido ao hospital do município.





O local do acidente foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da equipe da Perícia Forense que removeu o corpo ao IML (Instituo Médico Legal) de Sobral.





(Ibiapaba 24h)