BOMBA: Senador faz graves denúncias sobre Dino; VEJA VÍDEO

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) acusou Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, de práticas que vão de gravação ilegal, chantagem e envolvimento com quadrilha de roubo de cargas a aparelhamento da Polícia Civil do Maranhão para proteção de aliados e perseguição de adversários. As acusações foram feitas no plenário do Senado, nesta sexta-feira (5/5), e transmitidas em live nas redes sociais.





Marcos do Val afirma que Dino grava suas conversas com Lula da Silva (PT), com colegas do primeiro escalão do governo e até mesmo com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).





As acusações se baseiam em um suposto depoimento do ex-delegado Thiago Bardal, preso em 2018 no Maranhão sob suspeita de participação em esquema de contrabando de cigarros e bebidas. Flávio Dino, à época filiado ao PCdoB, foi governador do estado por dois mandatos, entre 2015 e 2022.





Segundo o senador, o delegado recebeu um detento e, durante a oitiva, Flávio Dino teria sido apontado como um dos integrantes de uma organização criminosa voltada ao roubo de cargas. Nesse sentido, o senador aponta Jefferson Portela, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, como responsável por fazer pressão política na Polícia Civil. Isso teria ocorrido antes de o atual ministro ser empossado como governador.





Créditos: A Trombeta

