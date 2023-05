Jovem descobre câncer em estágio avançado após "arrotar excessivamente"

A enfermeira Bailey McBreen, de 24 anos, descobriu um câncer de cólon, também chamado de câncer colorretal, em estágio 3 (considerado avançado) após começar a arrotar até 10 vezes por dia.





Os arrotos começaram em 2021, mas ela não deu muita atenção ao sintoma. Em fevereiro do ano passado, ela também começou a ter refluxo ácido.





“O primeiro sinal de que algo estava errado – embora eu não soubesse na época – foi quando comecei a arrotar excessivamente. Eu arrotava de 5 a 10 vezes por dia. Isso não era normal para mim. Na verdade, raramente arrotei antes, e é por isso que notei como era estranho”, disse Bailey, ao portal de notícias britânico NeedToKnow.





Os médicos acharam, no entanto, que o refluxo se tratava de um sintoma de ansiedade. Pouco tempo depois, ela descobriu que não era apenas isso.





Em janeiro de 2023, Bailey passou a sofrer com dores “excruciantes” no estômago, tinha dificuldades para ir ao banheiro e estava com pouco apetite. Como enfermeira, ela achava que estava apenas com uma obstrução intestinal.





“Nunca em um milhão de anos eu pensei que qualquer sintoma vago que eu tinha era, na verdade, câncer de cólon em estágio três”, relatou a jovem.





