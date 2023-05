Desespero: Lula chama Lira para saber se tem chance de perder na votação da PL da censura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu na manhã desta terça-feira (2) o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), para um encontro a sós no Palácio da Alvorada. Lira chegou à residência oficial da Presidência da República por volta de 9h15 e permaneceu no local por cerca de 45 minutos.





O encontro aconteceu no dia previsto para a votação do PL da Censura, cujo texto vem sofrendo uma crescente oposição. Há a possibilidade de que a proposta seja retirada de pauta, em meio ao risco de derrota. A reunião entre eles também ocorre após as críticas à articulação política do governo.





A votação do PL da Censura na Câmara dos Deputados, prevista para esta terça-feira (2), pode ser adiada diante das chances de o texto ser rejeitado pelo plenário.





Após se encontrar com Lula, Lira deve se reunir com líderes dos partidos para tomar uma decisão. O relator do texto, Orlando Silva (PC do B-SP), também deve se reunir com seus pares.





(Folha)