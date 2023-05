Motorista persegue assaltantes e colide contra carro em Fortaleza

Mulher é vítima de roubo e sofre acidente durante perseguição aos crimosos.





Uma perseguição acabou em um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta, nesta segunda-feira (1º), no Bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Uma entregadora de e-commerce dirigia o próprio veículo, quando foi assaltada por uma dupla de homens em uma motocicleta. Ela decidiu persegui-los, mas acabou colidindo contra a moto em que eles estavam e um segundo carro.





O acidente aconteceu na Rua Andrade Furtado. Após o acidente, os suspeitos deixaram a motocicleta no local e fugiram a pé. O veículo que eles usavam é roubado. A Polícia Militar informou que realiza buscas para identificar e capturar os suspeitos.





A motorista foi levada a um hospital após a colisão. Uma equipe do 22º Batalhão Policial Militar (22º BPM) prestou apoio no socorro das vítimas do acidente de trânsito. Não há informações sobre o estado de saúde do outro motorista ou dos suspeitos.





O Corpo de Bombeiros informou que enviou uma equipe de salvamento, pois havia relato de uma vítima presa nas ferragens e combustível vazando na via. Contudo, não foi necessário desencarceramento, pois não havia vítimas presas.





Além da equipe de salvamento, também foi enviada uma ambulância para resgate e uma equipe de combate a incêndio — devido ao vazamento de combustível. Os bombeiros precisaram colocar areia na pista, por conta do material.





A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) também foi acionada, e enviou agentes ao local para atender a ocorrência.





G1-CE