Lula e Janja vão se hospedar em hotel que custa quase R$ 100 mil por dia em Londres

O presidente Lula (PT) e a primeira-dama, Janja Silva, desembarcaram na manhã desta sexta-feira (5), em Londres, na Inglaterra. O chefe de estado brasileiro participa de agenda com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.





No próximo sábado (6), Lula e Janja devem participar da cerimônia de coroação do rei Charles III. Durante o período na Europa, o presidente e sua esposa devem ficar no hotel JW Marriot Grosvenor House.





Segundo o correspondente internacional da Band, Felipe Kieling, a acomodação do chefe do executivo brasileiro deve custar, por dia, cerca de R$ 100 mil reais. Isso porque, o petista e a mulher teriam escolhido a suíte real do prédio, que fica num bairro nobre da capital britânica.





De acordo com informações repassados pelo Palácio do Planalto, a agenda de Lula na Inglaterra terá como objetivo dialogar sobre comércio entre os países, cooperação tecnológica e questão ambiental. Uma conversa com o primeiro-ministro britânico está marcada para as 16h desta sexta-feira(5).





Depois do encontro, no entanto, o presidente brasileiro deve ir ao Palácio de Buckingham, onde participará de uma recepção oferecida pela família real britânica.





