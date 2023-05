Marco Aurélio Mello diz que cassação de mandato de Deltan Dallagnol pelo TSE foi combinado

O ex-ministro Marco Aurélio Mello voltou a expressar sua discordância em relação à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do partido Podemos, pelo estado do Paraná.





Em entrevista ao Estadão, Marco Aurélio criticou a medida, afirmando que ela representa não justiça, mas sim um “justiçamento”. O ex-magistrado destacou a importância de preservar os protagonistas da Operação Lava Jato, afirmando que a decisão do TSE coloca em xeque a própria justiça eleitoral.





Com mais de 30 anos de carreira nas instâncias superiores e tendo ocupado a presidência do TSE por três vezes, Marco Aurélio afirmou que o julgamento de Dallagnol foi supostamente “combinado” e criticou a rapidez do processo. Ele ressaltou que a falta de divergência no resultado é surpreendente e que teria sido o “chato” caso estivesse presente.





Além disso, Marco Aurélio expressou preocupação com a unanimidade da decisão e ressaltou a importância de observar quem aplaude essa medida, alegando que isso indica a tristeza da situação. Ele mencionou as palavras do ex-senador Jucá, que defendeu a necessidade de “estancar a sangria” quando surgiram o Mensalão e a Operação Lava Jato, enfatizando a importância de combater a corrupção e afastar o sentimento de impunidade.





As críticas do ex-ministro também foram direcionadas ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde Marco Aurélio atuou até 2021. Ele questionou a competência universal estabelecida pela Corte para julgar os envolvidos nas invasões ocorridas em 8 de janeiro, destacando a importância de refletir sobre o rumo que o sistema judicial está tomando.





(Folha do Estado)