MP divulga troca de mensagens de jogador do Cuiabá com apostadores

O Ministério Público de Goiás divulgou nessa quinta-feira (11) diálogos do lateral-direito, Mateusinho, hoje no Cuiabá EC, com um grupo de apostadores que aliciou diversos jogadores para manipular apostas esportivas nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro.





Na época da troca de mensagens, Mateusinho defendia Sampaio Corrêa. Ele foi alvo da 1ª fase da Operação Penalidade Máxima e virou réu por participar do suposto esquema de manipulação de resultados.





“Pacilo, pô rapá, eu sou bagulho doido. Me deu uma missão pra mim matar… ou mato ou morro, mano. Não tinha jeito, mano. Eu falei ih…alguém vai se f** aí, porque eu vou dar carrinho”, disse Mateusinho em trecho transcrito de um áudio.





“A missão foi cumprida, eu ia largar de barriga”, completa Mateusinho. Veja os prints no fim da matéria





Em outro trecho, o jogador é exaltado por uma pessoa identificada como ‘Ps Zagueiro’.“Na moral, desculpa pra uma pessoa. Desculpas M2, hoje tu ganhou conceito comigo. Não que os outros não tenham, mas tu era o que eu tinha mais medo”, afirmou.





Já em parte da conversa, o lateral-direito recorre aos intermediadores alegando que precisa “fazer um dinheiro” e se dispõe até para ajudar a organizar uma manipulação. Ele chega a sugerir o confronto entre Goytacaz e Belford Roxo, uma vez que tinha um amigo que atuava pelo Belford e poderia ajudar.





“Fala Vitão, manda a boa pra nóis. Tô durinho meu irmão. Entendeu? Fazer um dinheiro aí com a tipiçazinha de… Pô pra botar cem para mil. 100 (cem) pra qualquer coisa aqui. Fala com nóis. Boa tarde”.





“Vê se aparece aí. Vai lá em carioca lá. Campeonato carioca. Goytacaz e Belford Roxo. Tem um parceiro meu aqui que joga no Belford Roxo”, finaliza.





Primeira fase





Mateusinho foi alvo da primeira fase da Operação Penalidade Máxima, comandada pelo Ministério Público de Goiás. Na época da manipulação, Mateusinho defendia o Sampaio Corrêa, do Maranhão.





Em uma das partidas investigadas pela operação “Penalidade Máxima”, está a vitória do time maranhense por 2 a 1 sobre o Londrina, na última rodada da competição. O lance em questão teria sido um pênalti cometido pelo lateral.





Nessa fase, o lateral, e mais 13 pessoas viraram réus por fraudar resultados de jogos da série B do Campeonato Brasileiro do ano passado.





Os réus na ação são: Mateus da Silva Duarte (Mateusinho), Bruno Lopez de Moura (vulgo BL), Camila Silva da Motta, Ícaro Fernando Calixto dos Santos, Luís Felipe Rodrigues de Castro, Victor Yamasaki Fernandes, Zildo Peixoto Neto, Allan Godoi dos Santos, André Luís Guimarães Siqueira Júnior (André Queixo), Paulo Sérgio Marques Corrêa, Ygor de Oliveira Ferreira (Ygor Catatau), Marcos Vinicius Alves Barreira (Romário), Joseph Maurício de Oliveira Figueredo e Gabriel Domingos de Moura.





Até o momento, Mateusinho segue atuando normalmente pelo Dourado.



