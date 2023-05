PMDF está com inscrições abertas para o concurso público de Oficiais da Saúde e Capelães

As remunerações iniciais passam dos R$ 9.600 e após o Curso de Habilitação, passará dos R$ 11.400.

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) está com inscrições abertas para o concurso público de Oficiais da Saúde e Capelães. O primeiro é destinado aos profissionais graduados em Medicina, Odontologia, Medicina Veterinária e suas diversas especialidades. Já o segundo é para sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana. O capelão é um ministro ordenado, autoridade eclesiástica com bacharelado em teologia que provê assistência religiosa a regimentos militares, escolas, hospitais, irmandades, entre outros.





Para ambos os cargos é preciso que o candidato tenha no máximo 35 anos na data da inscrição e as remunerações iniciais são de R$ 9.623,97 durante o Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães. Após a habilitação, a remuneração será reajustada para R$ 11.435,59.





No caso dos Capelães, outro requisito é que o candidato tenha exercido o sacerdócio por pelo menos dois anos.





O certame conta com vagas em aberto e cadastro reserva. As Inscrições seguirão até as 12h (horário de Brasília/DF) do dia 12 de junho de 2023 e as provas estão previstas para o dia 30 de julho, em Brasília, mas, poderão ser aplicadas também em municípios vizinhos, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação da cidade.





Para se inscrever, basta acessar o site do Instituto AOCP, instituição organizadora do concurso, pelo endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br





O interessado deve acessar o edital, verificar as especialidades disponíveis de cada área e se inscrever. Vale lembrar que o título de especialista será exigido somente na data da nomeação do cargo. Ou seja, quem cursa pós-graduação e residência, poderá se inscrever, pois ainda terá tempo para concluir até o final do processo do concurso e a data de convocação para a posse.









Sobre o Instituto AOCP





É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades e projetos sociais através do assessoramento técnico, administrativo e financeiro.









SERVIÇO





Instituto AOCP





Central de Relacionamento com o Candidato: candidato@institutoaocp.org.br