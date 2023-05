Polícia apreende pássaros e armas em operações contra caçadores no Ceará

A Polícia Militar apreendeu 22 pássaros e nove armas em ações de fiscalização que ocorreram em Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza, e em Poranga, no interior do Ceará, neste fim de semana.





A primeira apreensão ocorreu no sábado (29), durante ação de fiscalização preventiva e repressiva à caça ilegal, no distrito de Arapuá, em Poranga. Agentes do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente receberam denúncias sobre a caça de uma pomba campestre, popularmente conhecido como “avoante”.





No local indicado, os policiais flagraram um homem correndo em direção a uma casa abandonada. Na perseguição, o suspeito conseguiu fugir, mas os agentes recolheram sete espingardas que estavam escondidas na residência.





No trajeto à delegacia, a composição visualizou dois homens em uma motocicleta levando um saco com armas. A dupla também conseguiu fugir, mas deixou cair duas espingardas.





As armas de fogo foram apresentadas na Delegacia Regional de Crateús, onde foi registrado um boletim de ocorrência. A polícia segue em busca dos suspeitos.





Apreensão em feira livre