Quati é resgatado em casa de caçador no Ceará e ganha carinho de policial

Um quati foi resgatado por uma composição do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) na casa de um caçador na cidade de Ibiapina, no interior do Ceará, na tarde desta terça-feira (9). O homem foi preso com armas e munição.





Após o resgate, o animal ganhou carinhos de um dos policiais militares que participou da ação. Um vídeo mostra o momento que o quati interage com o agente e deita no chão ao receber cócegas na barriga.





Conforme a Polícia Militar, por volta das 13h, os militares receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo que praticava caça teria um animal silvestre na residência. Ao chegar ao endereço, os policiais avistaram o quati sobre a mesa.





Diante do flagrante, o homem confessou que a criação não era legalizada e que possuía também duas armas de fogo escondidas nos fundos da casa.





Após o mamífero ser resgatado e as duas espingardas apreendidas, Antônio Sérgio de Araújo, 52 anos, foi detido e apresentado na Delegacia Municipal de Ubajara, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e criação ilegalmente o animal silvestre.





G1 CE