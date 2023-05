Quem são os policiais mortos dentro de delegacia de Camocim/CE

O assassinato de quatro policiais civis por um colega de trabalho chocou o Ceará neste fim de semana. A chacina ocorreu dentro da Delegacia Regional de Camocim, município no Litoral Norte do Estado, na madrugada do último domingo (14).





Os agentes de segurança mortos foram identificados como os escrivães Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira, e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira. Os corpos foram levados para a Perícia Forense de Sobral e devem ser sepultados nesta segunda (15).





“Neste momento de dor e tristeza, a Polícia Civil do Ceará reforça que todo o aparato da instituição encontra-se disponível para os familiares e amigos das quatro vítimas, que são homens honrados que tanto contribuíram no combate à criminalidade no Ceará”, destacou o órgão.









Veja, abaixo, quem eram os agentes assassinados:





ANTÔNIO CLAUDIO DOS SANTOS





O escrivão tinha 46 anos e trabalhava há cinco anos no local onde aconteceu o crime. Anteriormente, havia trabalhado como agente penitenciário.





"Estamos muito chocados. Meio complicado isso acontecer no próprio local de trabalho. Ficamos sem mão, sem pé, sem chão e sem nada", disse Irleno Santos, irmão do policial, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.





Ele tinha duas filhas, uma de 5 e outra de 3 anos. Seu sepultamento ocorrerá em Camocim.





ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES MIRANDA





Com 43 anos, era escrivão da Polícia Civil. Segundo o Portal da Transparência do Governo do Estado, ele foi admitido em 2011. Seu sepultamento também ocorrerá em Camocim.





FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA





Natural de Fortaleza, ele se mudou para Camocim quando passou para o concurso de escrivão na cidade. Conhecido como "Chicão", tinha 47 anos e, futuramente, queria tentar a carreira de delegado.





Segundo a prima Mariana Almeida, em entrevista ao Sistema Verdes Mares, era um homem honesto, alegre e estudioso. "A sensação que ficamos é de impunidade, injustiça. Foi muito cruel", afirma.





“Era uma pessoa que sempre queria mais da profissão. E um colega de trabalho fazer isso, ficamos pensando em quem confiar", reflete Mariana.





O escrivão deixa três filhos: uma de 17 anos, um de 7 e outro que não completou um ano. O enterro acontecerá no Eusébio.





GABRIEL DE SOUZA FERREIRA





Natural do Piauí, era inspetor da Polícia Civil e tinha 36 anos. Ele foi admitido na Polícia Civil em 2013, e será sepultado em Teresina.





(Diário do Nordeste)