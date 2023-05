TRAGÉDIA: PM mata dois colegas a tiros de fuzil em Salto, interior de SP

Conforme registro da operação, o sargento, identificado como Gouveia, adentrou a sala dizendo que faria um treinamento. Em seguida, trancou a porta e disparou, atingindo outro sargento e um capitão que era comandante da PM na cidade.





O Corpo de Bombeiros de Salto foi acionado, mas ao chegar ao local os dois agentes já estavam mortos. As vítimas foram identificadas como sargento R. Silva e capitão Josias Justi.





O atirador se entregou e foi detido. A motivação do crime é desconhecida, e a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que está apurando o caso.





– É com extremo pesar que a Polícia Militar informa que nesta segunda-feira (15), por volta das 9h, dois policiais militares foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados por um Sargento da Instituição por razões ainda a serem esclarecidas. O crime ocorreu nas dependências da 3ª Companhia do 50º Batalhão de Polícia Militar do Interior (50º BPM/I), situada na cidade de Salto. Infelizmente, as vítimas entraram em óbito. Todas as providências de Polícia Judiciária Militar estão em andamento neste momento e a Corregedoria da Instituição acompanha as apurações – diz a pasta em nota.





(Pleno News)