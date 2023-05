SOLIDARIEDADE: sobralense pede ajuda para fazer transplante de córnea

O caso do senhor Djalma Oliveira, é só mais um de muitos em nossa Princesa do Norte, são sobralenses que buscam tratamento de saúde em postos, e infelizmente precisam recorrer á capital cearense.





O drama do cidadão sobralense teve início no mês de novembro de 2022, quando, ao fazer a limpeza da sepultura de sua mãe para o dia de finados, no cemitério São Francisco, contraiu uma bactéria que atingiu sua face, no lado esquerdo.









Entenda o caso:





Djalma na época buscou atendimento no posto de saúde do bairro Alto do Cristo, e vendo a gravidade do caso, onde parte de seu rosto estava deformado, então o transferiram para o Hospital Regional Norte (Sobral), no hospital foi medicado e realizaram uma série de exames, constataram que se tratavam de uma grave bactéria, naquele hospital passou um dia internado.





Em seguida o transferiram para o Hospital Dr. Estevam onde passou 13 dias internado, e segundo os médicos relataram, não tinha porque tomar medicamentos pois não servia mais, sua córnea havia sido comprometida, ele tinha perdida parte da visão esquerda e somente com um transplante poderia voltar a enxergar daquele olho.





“Há momentos que bate um desespero, medo de cegar de vez, muitos amigos me dão apoio, muita força, minha família sempre me ajuda quando pode, busco forças em Deus”, ressalta Djalma Oliveira”.





Sem recursos e sem trabalho, hoje ele vive através de ajuda dos familiares. A única forma encontrada para realizar o transplante é fazer uma vaquinha virtual, hoje ele disponibiliza seu PIX: 88997011766 – DJALMA OLIVEIRA LIMA – NUBANK, quem puder ajudar este cidadão sobralense, é sempre bem vindo.





Fonte: Chico Nildo