Venezuela deve US$722 milhões ao Brasil, além de US$ 84 milhões a vencer

A Venezuela do ditador Nicolás Maduro deve ao Brasil US$ 722 milhões. Há ainda créditos de US$ 84 milhões para vencer (sem muita expectativa de pagamento). A bolada foi emprestada via financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As informações são da coluna do jornalista Cláudio Humberto, desta terça-feira, 30.





Mas, a dívida total da Venezuela junto ao governo brasileiro somava US$ 1,2 bilhão até ontemm, 29, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Essa dívida pode ser ainda maior e superar US$ 2,5 bilhões, o que significa R$ 12,5 bilhões no câmbio de hoje.





Há ainda US$ 1,5 bilhão com o BNDES em projetos de infraestrutura, mais cerca de US$ 1 bilhão concedido em exportação de produtos brasileiros à Venezuela, de alimentos a aeronaves.





Maduro está no Brasil para a cúpula de líderes da América do Sul, que começa hoje. Ainda ontem o presidente venezuelano participou de um encontro com o presidente Lula, no Palácio do Planalto. Em seguida, as autoridades participaram de almoço no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Brasília.





Na ocasião, ao ser questionado sobre a dívida venezuelana com o Brasil, Maduro respondeu que uma comissão bilateral “vai estabelecer a verdade”.





A delegação venezuelana pediu ao Brasil para consolidar sua dívida e propor um cronograma de pagamento durante a reunião entre os dois mandatários.





(Diário do Poder)