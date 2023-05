“Traidor da pátria”, diz senador Marcos do Val sobre Moraes

Na noite desta sexta-feira (26), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) usou seu Twitter para disparar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na publicação, o parlamentar questionou o magistrado se seria “lícito descumprir a Constituição com o argumento de que se faz para protegê-la?”. E citou discurso de Ulysses Guimarães “no dia em que a nossa Constituição foi promulgada”.





– Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição e traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio, o cemitério – publicou Marcos do Val.





E terminou a postagem citando mais uma frase, a qual também atribui autoria a Ulysses Guimarães.





– A persistência da Constituição é a sobrevivência da Democracia.