URGENTE! Toffoli libera para STF votar ação sobre regulação de redes sociais

Ministro Dias Toffoli liberou para pauta do STF ação que trata da regulação de redes sociais, tema previsto no PL das Fake News

Dois dias após Câmara adiar a votação do PL das Fake News, o ministro Dias Toffoli liberou nesta quinta-feira (4/5), para a pauta de julgamentos do plenário do STF, uma ação que trata de regulação das redes sociais.





Trata-se de um recurso extraordinário que discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet e cujo julgamento pode ser usado como ponto de partida para determinar uma regulamentação das redes sociais.





O artigo em questão estabelece que os provedores só são responsabilizados por postagens ilícitas caso deixem de cumprir uma ordem judicial determinando a remoção dos conteúdos.





Se o dispositivo for julgado pelo Supremo como constitucional, as big techs poderão ser responsabilizadas pelo conteúdo ilícito postado por seus usuários, justamente como previsto no PL das Fake News.





Toffoli é o relator do recurso. Embora tenha liberado o caso para o plenário, ainda não há data para o julgamento ocorrer. A definição caberá à presidente do Supremo, ministra Rosa Weber.





Segundo fontes que acompanham o assunto, haveria espaço na pauta de julgamentos do plenário do STF na penúltima seemana do mês de maio.





PL retirado de pauta





Na terça-feira (2/5), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), retirou de pauta o PL das Fake News a pedido do relator do projeto, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). Ainda não há data para a Casa retomar o debate.





Em entrevista à GloboNews, Lira disse que, após a retirada, não havia como dizer se o Supremo iria ou não se manifestar sobre o tema antes de a Câmara votar o PL.





Metrópoles