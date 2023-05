Whatsapp lança função de editar mensagens; veja como fazer

O WhatsApp lançou um recurso que permite editar mensagens enviadas. É possível usar a opção até 15 minutos depois que o texto for compartilhado na conversa. A novidade já começou a ser lançada e ficará disponível para todos nas próximas semanas.





Segundo o WhatsApp, o recurso é útil para corrigir erros ortográficos e para dar mais contexto a uma mensagem, por exemplo. E, quando há uma mudança no texto, o aplicativo informa o horário da edição para todos os outros participantes da conversa.





Como editar mensagens no WhatsApp





Toque e segure sobre a mensagem que você enviou;

Toque em "Editar" – no Android, é preciso clicar primeiro em ⁝ (ícone de três pontos no topo da tela);

Escreva a sua nova mensagem e selecione o botão de "Enviar".





É possível que o recurso de editar mensagens ainda não esteja disponível para você. Isso acontece porque o WhatsApp costuma liberar novas funcionalidades aos poucos.





Uma boa prática para receber novos recursos é checar na Play Store ou na App Store se o aplicativo está atualizado. Isso não garante que a funcionalidade será liberada na sua conta, e sim que você tem uma versão apta para receber a atualização.





Enquanto a edição de mensagens não chega ao seu perfil no WhatsApp, é possível deletar as suas mensagens indesejadas. O aplicativo permite excluir um conteúdo para todos na conversa até dois dias depois do envio.





g1