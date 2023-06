A II COPA "PEDRA DA ANDORINHA" TERÁ INÍCIO NO DISTRITO DE BILHEIRA

Terá início hoje no distrito de Bilheira, a segunda edição da COPA PEDRA DA ANDORINHA.





A copa é composta por 09 equipes de Taperuaba, Vassouras e Bilheira.





Com a falta de apoio do Poder Público, os dirigentes correram atrás de patrocínio do setor privado. Vários comerciantes da região apoiam a competição.





O Centro Universitário Inta - UNINTA, será o PATROCINADOR MASTER.





Também apoiam o evento o Advogado Zezão Ibiapina, Deputado Federal Moses Rodrigues, Vereadora Micheline, Deputado Estadual Dr. Oscar Rodrigues e o suplente de Vereador Sílvio Ávila.