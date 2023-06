Flávio Dino avisou ao STF que vai prender integrante da banda Pink Floyd

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que Roger Waters será preso pela Polícia Federal se usar uniforme de estilo nazista em sua turnê de despedida no Brasil, no fim do ano, segundo O Globo.





De acordo com o jornal carioca, Dino garantiu ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que a medida será cumprida caso o artista use o traje. O magistrado reforçou na sexta-feira (9) a oposição da comunidade judaica sobre a realização dos shows do ex-Pink Floyd no Brasil.





O vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil (CONIB), Ary Bergher, entrou com uma ação contra Waters para que o cantor inglês seja impedido de entrar no Brasil e realizar shows em território nacional.





A motivação da ação é pelo fato de Waters ter vestido um uniforme de estilo nazista em um show em Berlim, no último dia 17 de maio, de cor preta e com braçadeiras vermelhas.





O trecho do show no qual Waters aparece com o uniforme é encenado há anos nas faixas “In the Flesh?” e “Run Like Hell”, quando o cantor inglês se veste como um oficial nazista como forma de crítica social.





Créditos: O Antagonista