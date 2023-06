Bebê morre dentro de carro após pai esquecer de levá-lo à escola e ir trabalhar, diz polícia

Um bebê morreu dentro de um carro, em Curitiba, após ser esquecido pelo pai no veículo, de acordo com a Polícia Militar (PM-PR). Ele tinha um ano de idade.

O caso foi atendido na noite de terça-feira (27), no bairro Santa Felicidade. À polícia, o homem afirmou que esqueceu o bebê no estacionamento do local onde trabalha. Ao retornar para o carro, no fim da tarde, encontrou a criança sem sinais vitais.





O bebê chegou a ser levado para uma Unidade de Saúde, mas não resistiu.





"Ele [pai] estava acostumado com uma rotina de ir ao serviço todo dia. Ao ir ao serviço, ia deixar a criança na escola. Aparentemente a criança dormiu, o pai também estava acostumado a fazer aquela mesma rotina de sempre, e acabou por esquecer que estava com o filho", explicou o tenente Falcão.





A PM não informou quantas horas a criança ficou no carro, nem deu detalhes sobre a rotina do pai. Ainda de acordo com a PM, o pai foi encaminhado ao Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) para procedimentos junto à polícia.





