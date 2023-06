TSE: Raul Araújo vota a favor de Bolsonaro e empata julgamento

O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e decidiu contra a inelegibilidade do ex-chefe do Executivo. Em seu voto, apresentado nesta quinta-feira (29), o magistrado também negou a inclusão, na ação, da minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres em janeiro deste ano.





Após o voto de Araújo Filho, quem passou a anunciar sua decisão foi o ministro Floriano de Azevedo Marques. Caso não ocorra qualquer pedido de vista, votarão depois dele os magistrados André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, presidente da Corte Eleitoral.





Caso um dos ministros que irão deliberar sobre o caso peça vista, o julgamento da ação será suspenso. Nesse caso, os autos do processo devem ser devolvidos para retomada do julgamento no prazo de 30 dias, renovável pelo mesmo período, contado da data da sessão em que o pedido foi feito.





Na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) que está em julgamento, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) pede que o TSE declare inelegíveis Bolsonaro e Braga Netto, candidatos a presidente e vice em 2022, sob a acusação de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por causa de uma reunião de Bolsonaro com embaixadores no ano passado.