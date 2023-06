Suprema Corte dos EUA decreta o fim das cotas raciais nas universidades do país

Na manhã desta quinta-feira (29), a Suprema Corte dos Estados Unidos (EUA) declarou como inconstitucional a política de cotas raciais nas universidades do país. A maioria do tribunal anulou os planos de admissão em Harvard e na Universidade da Carolina do Norte, faculdades públicas e privadas mais antigas do país, respectivamente.





O presidente da Suprema Corte dos EUA, John Roberts, disse que, por muito tempo, as universidades “concluíram, erroneamente, que a pedra de toque da identidade de um indivíduo não são os desafios superados, as habilidades construídas ou as lições aprendidas, mas a cor de sua pele. Nossa história constitucional não tolera essa escolha”.





A Suprema Corte manteve duas vezes programas de admissão em faculdades com cotas raciais nos últimos 20 anos, inclusive em 2016.





(Gazeta Brasil)