Lula oferece cargo a Cid, isola Ciro e provoca racha no Ceará

O governo Lula acertou a nomeação para o comando da Companhia Docas do Ceará de Lúcio Gomes, indicado pelo senador Cid Gomes, com o objetivo de enfraquecer Ciro Gomes. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.





Os irmãos disputam o comando do PDT no Ceará. Cid lidera um grupo que tenta tirar o deputado federal André Figueiredo, aliado de Ciro, do diretório estadual do partido.





Figueiredo é também o presidente nacional em exercício do PDT desde janeiro, quando Carlos Lupi se licenciou para assumir o Ministério da Previdência.





Lupi, contudo, assumiu a dianteira nas conversas para que a sigla entre na base do governador petista, Elmano de Freitas.





O ministro da Previdência se reuniu na terça-feira 27 com o titular da pasta de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para alinhavar a distribuição de cargos.





No encontro, Lupi elogiou a indicação de Lúcio Gomes e afirmou que conduzirá com Cid, Elmano e com o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, as tratativas para “colocar o partido na base do governo” estadual.





Além de Lúcio, outros dois irmãos de Ciro sinalizaram alinhamento com Cid na disputa pelos rumos do PDT no Ceará. O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e a deputada federal Lia Gomes compareceram ao encontro da ala que apoia Cid, na terça-feira 28, em Fortaleza.





Majoritária no partido, a ala do PDT que costura a passagem do comando estadual para Cid busca reconstruir a aliança local com o PT, rompida por conta das críticas de Ciro a Lula.





(Revista Oeste)