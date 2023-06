Criminoso que desarmou e atirou em policiais em abordagem em SP é preso

Nesta quinta-feira (1°), a Polícia efetuou a prisão do indivíduo identificado como autor dos disparos que feriram dois policiais durante uma ação de abordagem realizada em São Mateus, Zona Leste de São Paulo.





De acordo com informações oficiais, o autor dos disparos foi identificado como Dario Gabriel Costa Viveiros, de 25 anos, e foi preso por volta das 14h. A prisão ocorreu depois que sua mãe o reconheceu na delegacia, com base no vídeo dos tiros que foram dados nos PMs. Além disso, o adolescente que havia sido rendido na ocorrência pela manhã também foi apreendido.





Conforme informações das autoridades, o criminoso foi localizado em uma comunidade próxima ao local do crime e detido por policiais militares pertencentes a uma equipe especial da Corregedoria da PM, que está investigando delitos contra agentes da corporação. Além disso, o menor de idade que também estava presente na abordagem desta manhã também foi detido. A arma utilizada para efetuar os disparos foi encontrada com um terceiro indivíduo, que foi preso por ser considerado foragido da Justiça. Todos os envolvidos foram encaminhados para o 49° Distrito Policial.





Segundo informações, o PM Cleison Santos de Matos, de 31 anos, foi atingido no rosto e acabou entrando em coma induzido. Atualmente, está internado no Hospital das Clínicas com fraturas na mandíbula e maxilar, podendo passar por cirurgia. Já o PM Robert Castro de Abreu, de 36 anos, sofreu fratura em uma das pernas e tem um projétil alojado no fêmur. Ele está em estado estável e passará por uma cirurgia nas próximas horas.





