DEPUTADA DO PSOL PEDE RETIRADA DOS TERMOS "PAI" E "MÃE" DA CARTEIRA DE IDENTIDADE

A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) quer retirar os termos "pai" e "mãe" do RG, mais conhecido como carteira de identidade, e fazer a substituição por "filiação". Ela ainda fez publicação em defesa da sua proposta, nesta quinta-feira.





A parlamentar afirma que o "pai" e "mãe" no RG são "arcaicos", por não contemplar todas as configurações familiares no país. Diante do problema, a solução apresentada seria a substituição do mesmo pelo termo "filiação". "O uso dos termos “pai” e “mãe” no sistema interno do RG é arcaica, pois não contempla todas as configurações familiares. Nosso mandato oficiou o governo de SP e a Receita Federal pela substituição por “filiação”, garantindo o registro correto das crianças e o acesso a direitos", disse Sâmia, em postagem nas redes sociais.





(Revista Ceará)