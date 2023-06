Deputado Oscar Rodrigues pede instalação de IML e Bombeiros para a Serra da Ibiapaba

A solicitação do Deputado vem de encontro às necessidades da população daquela região serrana.

A Assembleia Legislativa aprovou nesta semana mais dois requerimentos de autoria do deputado Dr. Oscar Rodrigues (União) para beneficiar o povo da Região da Ibiapaba: instalação de unidade de IML e do Corpo de Bombeiro.





Para a construção, tanto da sede do Instituto Médio Legal quanto a do Corpo de Bombeiros, a Alece encaminhou a solicitação ao secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio de Oliveira Júnior. Segundo o deputado, o objetivo é agilizar o atendimento a uma população de cerca de 400 mil pessoas que precisam se deslocar a Sobral para contar com o serviço.





A preocupação do deputado é plausível, dado o tempo em que é feito o resgate dos corpos até Sobral, há casos em que a demora chega á 6 horas. o Caso mais recente é do cidadão que faleceu vítima de acidente automobilístico, o sinistro ocorreu neste domingo,25/06, o corpo porém ainda está na sede da Pefoce em Sobral.





Serve também para desafogar o equipamento de Sobral, que se encontra lotado por atender extensa área, além da sede da cidade.





Já a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiro na região trará enormes benefícios, tais como prevenção de acidentes com incêndios por meio de fiscalização rotineira, minimização dos riscos, com aumento da segurança, tudo com o objetivo da preservação de vidas humanas e do meio ambiente.





Em média uma viatura (caminhão do Corpo de Bombeiros) que presta socorro saindo da cidade de Sobral, leva em torno de duas horas para fazer o trajeto até a cidade mais próxima na serra, que é Tianguá, a instalação de uma base certamente trará maior segurança aos moradores, tanto no socorro á pacientes, quanto em apagar incêndios, já que é um lugar que tem bastante vegetação.





Fonte: ALECE