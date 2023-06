Fortaleza tem redução de 31% nas mortes violentas em maio

Fortaleza registrou redução de 31,1% nas mortes violentas em maio, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Enquanto em maio de 2022 foram registrados 90 casos, no mesmo período em 2023, foram 62 ocorrências em Fortaleza.





Já no Ceará foi registrada uma diminuição de 15,6% nas mortes violentas. Em maio de 2022, 269 ocorrências foram registradas em território cearense; já em maio de 2023, foram 227 casos. A redução em maio nesse tipo de crime no Ceará representou a melhor diminuição entre os meses de 2023.





Redução nos cinco primeiros meses





Ainda de acordo com a SSPDS, também foram registradas reduções nas mortes violentas entre os meses de janeiro e maio de 2023, na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Em Fortaleza houve uma diminuição de 27% no quadro comparativo entre os meses de 2023 e 2022. Em Fortaleza, o número reduziu de 382 para 279 ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais.





Em todo o território cearense, os números de mortes violentas tiveram uma redução de 7,7% nos cinco primeiros meses de 2023 em relação ao mesmo período no ano anterior. Enquanto entre janeiro e maio de 2022 foram 1.267 casos, nos cinco primeiros cinco meses de 2023, foram 1.170 ocorrências em todo o Ceará.





G1-CE