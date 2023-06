Ladrão devolve objetos furtados de loja e manda carta pedindo perdão ao dono

Ele recebeu a carta do suspeito, que, além do pedido de perdão, solicitava a retirada da denúncia, o que não foi feito.

"Ele pegou as coisas para trocar por drogas. Aqui tem mais boca de fumo do que tudo. Em todo lugar que a gente vai, tem isso", contou.

Um homem suspeito de furtar uma loja em Paranatinga, a 411 km de Cuiabá, no sábado (3), enviou uma carta ao dono do estabelecimento, junto com os objetos furtados, pedindo desculpas pelo crime. Na mensagem, ele afirma estar "muito arrependido".

“Peço mil perdão pelo que fiz. Estou te devolvendo suas coisas, pois não me pertencem. Estou muito arrependido, pois eu estava sobre efeito de drogas e álcool. Sei que não é desculpa, mas eu em sã consciência não faria isto. Aqui estão todas as suas coisas, eu só te peço uma coisa. Se for possível, se o senhor pode retirar a queixa contra mim com o Padilha na delegacia, pois estou muito envergonhado. Me perdoa” , diz trecho da carta.





A Polícia Civil investiga o caso.





