Homem invade centro de treinamento e furta cerca de R$ 8 mil em materiais esportivos do Icasa

Um homem invadiu o Centro de Treinamento do Icasa Esporte Clube, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, e furtou cerca de R$ 8 mil em materiais esportivos do time no início da manhã desta sexta-feira (2). Uma câmera de segurança flagrou o momento que o suspeito chegou ao local.





Conforme o presidente do Icasa, Aloísio Gregório, entre os objetos roubados pelo suspeito estão chuteiras e tênis de marca dos jogadores.





Ainda segundo Aloísio, o crime só foi percebido pela manhã, quando o roupeiro do time, Reginaldo Dias dos Santos, chegou no Centro de Treinamento e encontrou o local revirado. O funcionário gravou um vídeo pedindo a colaboração da população para localizar o material.





"Vim aqui apelar para que possam divulgar esse vídeo para que a gente consiga achar os pertences dos jogadores, que foram furtados. Se vocês verem alguém oferecendo chuteira de marca ou tênis de marca, entrem em contato com a direção do Icasa. O prejuízo que a gente teve aqui foi no mínimo de 8 mil reais", disse Naldinho Dias.





O presidente do Icasa registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, que investiga o caso.





(G1/CE)