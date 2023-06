Idosa é morta a facadas pelo irmão em Ipaporanga/CE

Uma idosa de 65 anos foi morta a facadas pelo irmão na casa onde morava, no Centro de Ipaporanga, cidade do interior do Ceará. O crime ocorreu na última quarta-feira (31) e o suspeito foi preso.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que uma equipe da Força Tática (FT) da Polícia Militar prendeu o irmão da vítima, de 54 anos, momentos após o crime. A mulher foi identificada como Maria Luzanira da Silva Lopes.





Ainda segundo a SSPDS, uma equipe da Perícia Forense (Pefoce) foi acionada ao local, na Rua Francisco Chagas de Paula, e fez os primeiros levantamentos sobre o caso. Já o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Crateús, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Ele foi colocado à disposição da Justiça.





(G1/CE)