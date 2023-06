PT organiza festa julina com convites de R$ 5 mil

Marcado para o dia 1º de julho, o Partido dos Trabalhadores (PT) realizará sua festa julina em Brasília, contando com a presença notável do atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Com o nome de “Arraiá do PT”, os ingressos para o evento já estão disponíveis para compra, variando entre R$ 300 e R$ 5 mil.





Gleide Andrade, secretária nacional de Finanças do PT, destacou no site do partido que o “Arraiá do PT” é mais do que uma oportunidade para lazer e confraternização. Segundo ela, o evento também tem o propósito de continuar as iniciativas de captação de recursos para apoiar a manutenção das atividades de formação, mobilização e comunicação que o partido vem fortalecendo nos últimos anos sob a orientação de sua direção nacional.





(Hora Brasília)