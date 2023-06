TRE-CE fará concurso público ainda este ano

O Ceará passará a contar com uma Polícia Judiciária Eleitoral, a partir deste ano, por meio de concurso a ser realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), que contemplará outras funções de cargos técnicos e administrativos do órgão. A informação é do novo presidente do Judiciário Eleitoral do Estado, desembargador Raimundo Nonato Santos, em entrevista ao Blog do Eliomar / Coluna Eliomar de Lima O POVO / Rádio O POVO CBN, que nesta sexta-feira (2) toma posse do cargo, em solenidade na nova sede no bairro Luciano Cavalcante.





Segundo o desembargador, um levantamento já teve início para definir o número de vagas necessárias para o preenchimento dos cargos.





De acordo ainda com o novo presidente do TRE-CE, haverá remanejamento de pessoal do interior do Estado para Fortaleza, quando as novas vagas irão para as comarcas municipais.





(O Povo / Eliomar de Lima)