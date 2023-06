Idosa dada como morta acorda e é retirada do próprio caixão no Equador

Uma idosa acordou dentro de um caixão na província de Los Ríosno, no Equador, logo após um velório de cinco horas de vigília. A informção foi repassada pelo filho da mulher, segundo a Agência France Presse, neste domingo (11) e a mulher segue em observação no hospital.





Bella Montoya, de 76 anos, foi vista dentro do próprio caixão aberto e respirando com dificuldade após horas confinada. Por fim, percebendo a movimentação, dois homens a auxiliaram e a colocaram em uma maca.





A imprensa equatoriana noticiou o caso celebrando a "ressurreição" de Bella e o filho, que divulgou a história, comentou que até mesmo uma certidão de óbito já havia sido emitida.





MESMO HOSPITAL





O mesmo hospital que declarou a morte de Bella ficou responsável por atendê-la após o despertar. "Minha mãe está no oxigênio. O coração dela está estável. O médico apertou a mão dela e ela reagiu; eles me dizem que isso é bom, porque significa que ela está reagindo aos poucos", acrescentou o filho da idosa ao jornal "El Universo", do Equador.





Bella Montoya foi declarada morta após uma parada cardiorrespiratória. Ainda conforme a história contada pelos jornais locais, ela teria sofrido uma catalepsia, condição que capaz de paralisar o corpo completamente e até mesmo a respiração.





"Pouco a pouco estou assimilando o que aconteceu. Agora só peço que a saúde de minha mãe melhore. Quero ela viva e ao meu lado", declarou Balberán, ainda aguardando a alta da mãe.





Via Diário do Nordeste