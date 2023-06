Ladrão furta bolsa em bar, é preso e ironiza: “Vai dar em nada”

Um homem de 28 anos foi preso, nessa quinta-feira (22/6), ao ser flagrado enquanto furtava a bolsa de uma mulher, em um bar de Ceilândia. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito finge dançar ao lado de uma cadeira, onde há duas bolsas de clientes, e, discretamente, leva uma delas.





O ladrão coloca a bolsa dentro do casaco, fica no local por alguns minutos e, depois, levanta-se para deixar o bar. Distraída, a dona do item não percebeu o furto.





Ao dar por falta da bolsa, a vítima procurou seguranças do bar e acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).





Os funcionários do estabelecimento conseguiram encontrar o suspeito e detê-lo até a chegada dos PMs. Diante das imagens, o ladrão confessou o crime, mas se recusou entregar a bolsa da vítima.





O preso foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde acabou indiciado, e teria dito que o “flagrante não dará em nada na Justiça”, por ser “apenas um furtinho”.





(Metropoles)