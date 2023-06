Lula rejeita convite para participar da Marcha para Jesus

No meio de esforços para ganhar maior apoio no Congresso, declaradamente conservador e liberal, o presidente Lula rejeitou o convite para participar da Marcha para Jesus, tradicional evento cristão marcado para a quinta-feira (8) no feriado de Corpus Christi. Em vez disso, Lula enviou uma nota ao pastor Estevam Hernandes, organizador do evento, expressando sua admiração pela Marcha e reafirmando “seu compromisso com a liberdade religiosa”.





Nota afirma: “Quero reafirmar minha admiração à Marcha e meu compromisso de garantir, para sempre, o pleno direito de cada pessoa desse país seguir professando sua fé. E desejar, do fundo do meu coração, que esse seja um momento abençoado para todos os brasileiros”.





Lula será representado no evento em São Paulo pela deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias.





Vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro e único chefe do executivo a participar pessoalmente da marcha, até o presente momento.





(Hora Brasília)