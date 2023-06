Minas Gerais confirma mais duas mortes por febre maculosa

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais divulgou nesta sexta-feira (23) que o número de mortes causadas por febre maculosa no estado subiu para quatro. As últimas vítimas foram registradas em Conselheiro Lafaiete, região Central de Minas. De acordo com exames realizados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), o casal Adriana Fernandes, de 25 anos, e Marcos Gabriel Lopes, de 23, foram diagnosticados com a doença e faleceram nos dias 11 e 13 de junho, respectivamente. Com esses novos casos, já são, pelo menos, 11 ocorrências registradas da doença em Minas Gerais em 2023.





No dia 16 de junho, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo divulgou a confirmação de 2 novos casos de febre maculosa, elevando o total para 19 infecções no Estado em 2023, sendo 9 com óbito.





Segundo os dados do Ministério da Saúde, até agora o Brasil registrou 60 casos confirmados da doença e onze óbitos.





A febre maculosa, também conhecida como doença do carrapato, é uma infecção com alta letalidade que é causada por uma bactéria chamada Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato. É importante destacar que a doença não é transmitida de pessoa para pessoa.





(Gazeta Brasil)