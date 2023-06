Lula se irrita com campanha do PIX Bolsonaro, dizem aliados

Apoiadores próximos do atual presidente, Lula, revelaram que a recente iniciativa espontânea de arrecadação via PIX em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro causou irritação no chefe do Executivo. Essa não é a primeira vez que Lula se mostra incomodado com campanhas de arrecadação promovidas em favor de opositores.





Quando Deltan Dallagnol foi condenado pelo STJ a indenizar Lula, defensores do ex-procurador organizaram uma campanha similar para arrecadar fundos por meio de PIX. Isso gerou acusações por parte da equipe jurídica de Lula, que alegou que Dallagnol estaria praticando “estelionato”, considerando sua capacidade financeira para cobrir a indenização.





A iniciativa de arrecadação para Bolsonaro teve início na sexta-feira (23), promovida pelo ex-ministro Gilson Machado. Vários veículos de comunicação com viés esquerdista sugeriram que a conta de Machado poderia ter sido invadida e que os dados fornecidos não pertenceriam a Bolsonaro.





Machado, contudo, reagiu prontamente com um vídeo esclarecendo os fatos e confirmando seu envolvimento na campanha de arrecadação. Rapidamente, a iniciativa ganhou grande alcance nas redes sociais.





A resistência à campanha parece estar ligada à preocupação com a grande força política e popular de Jair Bolsonaro, que goza do apoio significativo do setor do agronegócio e de uma grande parcela dos empresários do país.





(Hora Brasília)