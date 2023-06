Polícia Civil prende quarto suspeito de participar de ataque em escola no Paraná

A Polícia Civil do Paraná prendeu nesta sexta-feira, 23, o quarto suspeito de envolvimento nas mortes dos estudantes Karoline Verri Alves e Luan Augusto da Silva. Eles foram atingidos por disparos durante o ataque a uma escola em Cambé, norte do Paraná. O crime aconteceu na segunda-feira 19.





A Secretaria de Segurança Pública do Paraná confirmou, por meio de nota, que o homem foi preso na cidade de Rolândia, vizinha a Cambé. Além do suspeito, preso na operação de hoje, foram presos: o autor dos disparos — que foi encontrado morto na cela em que estava, no dia seguinte da sua prisão — um homem de 21 anos, também na cidade de Rolândia e outro de 18 anos em Gravatá, em Pernambuco.









Leia a íntegra da Nota da Polícia Civil do Paraná





“A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informa que um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (23) em Rolândia, dentro das investigações do atentado ao Colégio Estadual Helena Kolody, ocorrido em Cambé, na última segunda-feira (19). As outras prisões que ocorreram depois do episódio, além do autor, aconteceram em Rolândia (um homem de 21 anos), e Gravatá, no estado de Pernambuco (um homem de 18 anos). As investigações seguem em andamento”.





Dois jovens foram baleados durante um ataque a uma escola de Cambé, no interior do Paraná. O autor do ataque, um ex-aluno da escola, de 21 anos, teria ido até a direção da unidade solicitar o histórico escolar. Chegando ao local efetuou os disparos.





O responsável pelos disparos foi encontrado morto na Casa de Custódia de Londrina.





(Revista Oeste)

Veja mais sobre: Policia

Foto: Fabio Dias/PCPR