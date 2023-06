População reclama de lixões no bairro do Junco, em Sobral

No bairro do Junco tem pelo menos dois lixões a céu aberto que incomoda moradores. A cada dia são muitas as denúncias de pontos em que há acumulo de lixos.

Na rua Adalgisa Frota Parente, localizada no bairro do Junco, em Sobral, há um grande acumulo de lixo, formando assim um verdadeiro lixão que tem incomodado moradores. O grande acúmulo do lixo tem provocado grandes problemas, como mal cheiro e presença de ratos naquele logradouro. De acordo com a moradora Maria José, 49 anos, em parte a população tem culpa, porém não justifica o tempo em que o lixo está aglomerado naquele ponto.

O comerciante Israel Silva faz uma grave denúncia, onde afirma que o carro que faz a coleta de lixo não passa no trecho em que ele reside, localizado na Avenida Jonh Sanford. Israel disse que no local residem pelo menos 9 famílias. O comerciante diz que o lixo precisa ir pra algum lugar, e a população se vira como pode, colocando o lixo em esquinas, em caixas de papelão. “Já fiz diversos pedidos para que o carro que faz a coleta passe por aqui”. desabafou o comerciante.





O curioso é que são dois lixões bem próximos um do outro, o que vem causado o descontentamento dos moradores, tanto os que moram na rua Adalgisa Frota Silva, como os que residem em parte do trecho da Jonh Sanford.





Fonte: Chico Nildo