Parlamentares governistas assinam pedido de impeachment contra Lula

Parlamentares ligados ao MDB, PSD e União Brasil formalizaram o último pedido de impeachment do presidente Lula na Câmara dos Deputados. Notavelmente, estes partidos possuem controle conjunto de oito ministérios no governo federal. O MDB é responsável pelos Ministérios dos Transportes, Planejamento e Cidades. O PSD controla os Ministérios da Agricultura e Pecuária, Pesca e Minas e Energia, enquanto o União Brasil gerencia os Ministérios do Turismo e Comunicações.





O MDB teve como signatários do pedido de impeachment os deputados Delegado Palumbo (SP) e Thiago Flores (RO). Do PSD, o deputado Sargento Fahur (PR) aderiu ao pedido. No União Brasil, Rodrigo Valadares (SE) demonstrou suporte ao processo de destituição do presidente Lula.





No total, 48 parlamentares de oito diferentes partidos endossaram o pedido de impeachment: PL, PP, PSD, Novo, Republicanos, MDB, Podemos e PSDB. A instauração de um processo de impeachment na Câmara requer a iniciativa do seu presidente, Arthur Lira (PP).





(Hora Brasília)