Residencial entregue há 10 dias tem dois homicídios em 48 horas

Dez dias após ser entregue, o módulo V do residencial Cidade Jardim, localizado no bairro José Walter, registrou, na manhã desta quinta-feira, 8, o seu segundo homicídio em 48 horas. Um homem de 27 anos foi morto dentro de uma das unidades.





Na manhã de terça-feira, 26, outro homem, de 26 anos, também foi morto a tiros na nova etapa do Cidade Jardim. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito dos crimes foi preso. Nesta quinta, um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi utilizado nas buscas pelos suspeitos, mas sem sucesso até o momento.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o 13º Distrito Policial e a 9ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam os casos.





A mais recente etapa do Cidade Jardim foi inaugurada no último dia 29. Foram 880 apartamentos entregues. Na cerimônia por ocasião da inauguração, o governador Elmano de Freitas (PT) destacou que o local conta com uma base do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac/PMCE).





Em todo o Cidade Jardim, há três bases da PM. O residencial ainda tem o reforço no patrulhamento de equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e Força Tática (FT) da 2ª Companhia do 21º Batalhão Policial Militar (21º BPM).





