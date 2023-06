Parlamentares querem que Alexandre de Moraes vá depor na CPMI do 8 de Janeiro

Os deputados e senadores apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) querem que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, deponha na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro.





Um requerimento para convocar Moraes já foi protocolado, porém ainda não existe perspectiva de votação.





Os parlamentares querem questionar o também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre relatórios produzidos pela Abin que, na véspera dos atos, alertaram para o risco de “ocupação de prédios públicos” e “ações violentas”.





Os alertas foram enviados não apenas ao GSI, mas também para membros do TSE e do STF.





(Gazeta Brasil)