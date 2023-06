PRF realiza prisão de três mulheres com grande quantidade de cocaína no município de Croatá/CE

Nesta quinta-feira (15) , Policiais Rodoviários Federais do Comando de Operações Especiais realizaram a prisão de três mulheres que transportavam uma expressiva quantidade de drogas em um ônibus da linha Belém (PA) x Natal (RN). A ação ocorreu em Croata, cidade situada no estado do Ceará.





Durante uma verificação minuciosa no veículo e entrevistas com os passageiros, os policiais encontraram três mochilas e três malas repletas de cloridrato e pasta base de cocaína. A quantidade apreendida foi estimada em aproximadamente 40 kg de cloridrato e 12,5 kg de pasta base da droga.





Após investigações e identificação dos responsáveis pelas bagagens, foi constatado que as proprietárias da droga eram as três mulheres encontradas no ônibus, sendo que uma delas estava acompanhada de seu filho recém-nascido, com apenas uma semana de vida. Todas as detidas confirmaram ser as donas das bagagens contendo a droga.





Segundo informações fornecidas pelas próprias mulheres detidas durante a ocorrência, foi constatado que elas são naturais de Dom Eliseu, município localizado no Pará. Além disso, uma das envolvidas admitiu ter passagem criminal relacionada ao tráfico de drogas.





A apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou em um significativo prejuízo financeiro para as atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Somando-se o valor total dos entorpecentes apreendidos, considerando os valores estimados, representam um prejuízo de aproximadamente 8,7 milhões de reais. Esses números evidenciam o impacto econômico das ações da PRF na desarticulação das redes de tráfico de drogas, além de reforçar o compromisso em combater essa atividade criminosa que tanto afeta a sociedade.





Tanto a substância entorpecente quanto as mulheres foram encaminhadas à Delegacia Regional de Polícia Civil em São Gonçalo do Amarante (CE). As três serão indiciadas pelo crime de tráfico de drogas e o caso seguirá para as devidas investigações.





(PRF)