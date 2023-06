Homem é preso acusado de aplicar golpes em mais de 10 noivas

Um homem acabou preso após supostamente aplicar golpes em mais de 10 noivas em Sergipe e em outros estados. De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu nessa quinta-feira (15/6). Ele confessou, no total, 11 crimes, cometidos desde novembro do ano passado.





O suspeito não realizava a decoração dos casamentos como prometido, mesmo após ter recebido o pagamento pelo trabalho. “Ele fazia a promessa, pedia o adiantamento e, muitas vezes, pegava até o valor completo da decoração e não fazia”, afirmou o delegado André David.





(Metrópoles)