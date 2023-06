Fernando Holiday obtém nova vitória judicial contra Ciro Gomes

Ex-candidato à Presidência pelo PDT vai indenizar o parlamentar devido a condenação por injúria racial.

A juíza Ligia dal Colletto Bueno, do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou o cumprimento da sentença que concedeu ganho de causa ao vereador paulistano Fernando Holiday contra o ex-candidato a presidente Ciro Gomes, extinguindo o processo.





Em 2018, Holiday processou Ciro depois de ter sido chamado de “capitãozinho do mato” pelo pedetista, fazendo referência a negros que auxiliavam senhores de escravos no passado.





A Justiça havia estabelecido uma indenização de R$ 48 mil a ser paga pelo pedetista ao vereador, valor que aumentou devido aos juros e correção monetária, uma vez que o pagamento não foi efetuado.





No mês passado, a Justiça bloqueou R$ 151 mil em bens pertencentes à esposa de Ciro, Giselle Bezerra, para garantir o cumprimento do pagamento, uma vez que não foram encontrados bens registrados em nome do ex-candidato a presidente.





Na última quinta-feira 15, a juíza rejeitou o recurso apresentado por Ciro e finalizou o processo. O valor da indenização será depositado na conta de Fernando Holiday.





Relembre o caso





Em uma sabatina na rádio Jovem Pan, em junho de 2018, Ciro chamou Holiday de “capitãozinho do mato”.





“Você imagina esse Fernando Holiday, um capitãozinho do mato”, disse. “A pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar. Não há a menor chance de a gente superar essas contradições sem violentar determinados princípios.”





O vereador soltou nota logo em seguida em que dizia ter interpretado a afirmação como injúria racial e que a conversa com Ciro seria “na Justiça”.





(Terra Brasil Notícias)