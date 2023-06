Sargento aposentado é torturado e tem coração arrancado em MT

O sargento aposentado da PM Pedro Ramalho Lacerda, de 62 anos, foi encontrado morto, com sinais de tortura e com o coração arrancado na noite de quarta-feira (21), em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Cinco suspeitos de cometer o crime foram mortos em confronto com a polícia.





De acordo com o coronel Benedito Sérgio Pinheiro Ferreira, porta-voz da PM, o sargento teria sido levado por bandidos do bar do qual ele era proprietário, na comunidade Pista do Cabeça. Os criminosos roubaram dinheiro, pertences e arma de fogo. Em seguida, levaram Lacerda a uma região de mata, onde ele foi torturado e morto com requintes de crueldade.





A Polícia Militar foi acionada ainda na noite de quarta (21) e chegaram a encontrar uma caminhonete suspeita, que já havia sido abandonada pelos criminosos. Somente na manhã desta quinta (22), os policiais conseguiram localizar o paradeiro do grupo, iniciando um confronto, que resultou na morte de cinco bandidos. São eles: Ueslei da Silva, de 25 anos; Mauricio Rosa da Silva, de 33; Paulo Ricardo Gonçalves de Souza, de 23; Uelton das Neves, de 30, e Walaci Alves, de 37.





O coronel Benedito, do 9º Comando Regional de Alta Floresta, contou que o sargento foi “bastante judiado”.





– Ele foi bastante judiado mesmo, o pessoal não teve dó. Como eles são criminosos, eles não tiveram dó nenhuma, foram bárbaros mesmo com o sargento – disse ao portal de notícias local RD News.





A Polícia Militar de Mato Grosso lamentou a morte e prestou condolências aos amigos e familiares dele. Segundo nota da corporação, o sargento Lacerda era natural da cidade de Patos, na Paraíba, e ingressou na corporação no ano de 1981, “prestando grandes serviços dentro da instituição, em todo o estado”.